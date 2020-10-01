Akbaşlar tehlikede! Vurularak öldürülüyorlar

Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından büyük talep gören ve kıymeti bilinen Akbaş ırkı köpekler, Eskişehir’de kimliği belirsiz şahıslar tarafından vurularak öldürülüyor. Her geçen gün caniler yüzünden sayısı azalan Akbaş ırkının farklı cinslerle çiftleştirilmesi sonucu gün geçtikçe kendine has özelliklerini de kaybettiği belirtiliyor.

Dünyaca ün yapmış çoban köpeği ırklarından biri olan ve özellikle koyun, keçi gibi küçükbaş sürülerinin güdülmesinde ve korunmasında önemli rol üstlenen Akbaşların sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Son olarak Eskişehir ’e 34 kilometre uzaklıktaki Çanakkıran Mahallesinde süt keçisi yetiştiriciliği yapan Bircan Tepe’nin 5 Akbaş cinsi köpeği silahla vuruldu.

Caniler tarafından vurulan savunmasız hayvanlardan 3 tanesi ölürken, yaralı olarak kurtulanlar ise hayata küsmüş durumda. Olayın ardından korumasız kalan sürüye kurt saldırması sonucunda Bircan Tepe’nin 5 keçisi telef oldu.

"İnsan bile diyemiyorum, vicdansızlıktan başka bir şey değil"

Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Bircan Tepe, köpeklerinin ölmesine çok üzüldüğünü söyledi. Akbaş ırkının koyun ve keçi sürüleri için çok değerli olduğunu aktaran Tepe, "Sürüyü koruyan bir köpeğimiz 2 yılda yetişiyor. Nasıl ki şehirlerde polis ve jandarma olmadığında olaylar artıyorsa bu hayvancılıkta da aynı. Köpeklerimiz bizim korunmamızı sağlayan, doğadaki en önemli yoldaşlarımız, arkadaşlarımız. Bu noktada köpeği vuran kişi sadece köpeği vurmuyor. Köpekle birlikte köpeğin koruduğu sürüyü de vuruyor. Herkes kendisine yeterli sayıda köpeğe bakıyor. Köpeksiz kalınca doğada savunmasız kalıyorsunuz. Kendi çevrenizden köpek bulmanızda çok zor çünkü Akbaşlar çok değerli hayvanlar. 2-3 yılda verim almaya başlıyoruz, bunlar milli ırkımız. Tam verim almaya başlayınca böyle bir canilikle karşılaşınca da insan bile diyemiyorum bunlara. O kadar cahilce bir tutum ki, insanların sizle olan sorunlarını sizden değil de o savunmasız hayvanlardan çıkarması vicdansızlıktan başka bir şey değil" diye konuştu.

"Irkımız giderek özelliğini kaybediyor, köpekler vuruluyor"