Akbank'tan yeni karar! Yarından itibaren...

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank tarafından yapılan açıklamada, "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

AKBANK'TA HES KODU UYGULAMASI BAŞLIYOR

Akbank tarafından yeni alınan kararda ise HES kodu uygulamasının başladığı duyuruldu. Yarından itibaren HES kodu olmayan müşteriler bankada işlem yapamayacak.