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Akbank'tan yeni karar! Yarından itibaren...

18 Nisan 2021 Pazar - 10:02 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 10:02

Akbank resmen duyurdu. Hesabı olan tüm müşterileri çok yakından ilgilendiren yeni bir karar imza atıldı. Yarından itibaren uygulanmaya başlıyor. Dev banka müşterilerin ve çalışanların sağlığının korunması için mesai saatlerinde değişikliğe gitmişti. Yeni alınan karar ile HES kodu uygulaması getirildi. Tüm şubelerde yarın uygulanmaya başlayacak.


Koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında bankaların birçoğu mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Akbank da çalışma saatlerini revize etti.
 
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Akbank tarafından yapılan açıklamada, "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.
 
AKBANK'TA HES KODU UYGULAMASI BAŞLIYOR
 
Akbank tarafından yeni alınan kararda ise HES kodu uygulamasının başladığı duyuruldu. Yarından itibaren HES kodu olmayan müşteriler bankada işlem yapamayacak. 
 
 
Akbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi;
 
"Sevgili Akbanklı, sizin ve çalışanlarımızın sağlığını koruyarak, güvenli bir hizmet ortamı sağlayabilmek için 19.04.2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimize HES kodu ile müşteri kabul edeceğiz. Henüz HES kodu edinmediyseniz, şubelerimize gelmeden önce HES kodunuzu almanızı be şubelerimizin girişinde görevlilerimize göstermenizi önemle rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz..."

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