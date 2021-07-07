Akbank'tan son dakika kesinti açıklaması! Para çekme, yatırma, kredi kartı borç ödeme...

Akbank'tan son dakika açıklaması geldi. Tüm Akbank müşterilerini ilgilendiriyor. Para çekme, yatırma, kredi kartı borç ödeme ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdular. Akbank, dün sabah saatlerinden bu yana yaşanan erişim sorunuyla ilgili yeni bir açıklamada yaptı. Açıklamada, "ATM'lerimiz hizmet vermeye başladı" denildi.

Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurmuştu.

Bankadan yapılan yeni açıklamada, ATM'lerin hizmet vermeye başladığı açıklandı.

Akbank'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"12 Temmuz 'a kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ı ile yapılacak para çekme, yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir"

KESİNTİLER BİR GÜN SÜRDÜ

Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

MÜŞTERİLERDEN ÖZÜR DİLEDİLER

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

KADEMELİ OLARAK DEVREYE ALACAĞIZ"

Hala süren teknik sorunlara dair sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınlayan Akbank, sistemlerin kademeli olarak devreye alınacağını açıkladı. Akbank'ın açıklamasında, "Hizmetlerimizideki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" denildi.

KREDİ VE KREDİ KARTI ÖDEMELERİ BİR GÜN ÖTELENDİ

Öte yandan bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.