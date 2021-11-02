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Akbank'tan kredi kararı! Resmen açıklandı, 3 farklı paket...

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 13:38 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 13:38

Akbank harekete geçti. Yeni karar resmen duyuruldu. Akbank 3 farklı kredi paketini müşterilerinin kullanımına sunuyor. Akbank, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, deniz turizmi, liman ve denizcilik faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılması ve denizlerin korunması için "Mavi Finansman Ürün Paketi"ni hayata geçirdi.


Akbank'tan yeni kredi kararı! Dev banka resmen duyurdu. Yeni kredi paketleri devreye alındı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, artan nüfus ve iklim  değişikliğiyle birlikte doğal kaynakları korumaya yönelik ürünler geliştirmeye  devam ediyor.       

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde sürdürülebilir finansmanı öncelikli  alanlarından biri olarak belirleyen Akbank, sürdürülebilir turizmin  geliştirilmesi, deniz turizmi faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılması,  liman faaliyetlerinde denizlerin koruması ve düşük karbona geçişin  hızlandırılması için "Mavi Finansman" çatısı altında "Mavi Turizm Kredisi", "Mavi  Liman Kredisi" ve "Mavi Ulaşım Kredisi" olmak üzere 3 farklı ürün sunuyor. 3 ürün  de turizmde çevresel ayak izinin azaltılması, denizlerin korunması,  biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, kirlilikle mücadelenin  desteklenmesi kapsamında hayata geçiriliyor.       

Mavi Turizm Kredisi finansmanı yeni otel inşaatı, mevcut otelin  refinansmanı, mevcut binaların renovasyonu, otellerin sürdürülebilirlikle  bağlantılı yatırımları, yeşil bina entegrasyonu, atık yönetimi, biyoçeşitlilik  çalışmaları, su ve atık su yönetimi ve enerji verimliliği gibi çalışmaları  içeriyor.                Yeni liman inşaatı, liman refinansmanı, limanlarda sürdürülebilirlikle  ilgili tüm faaliyetler, atık yönetimi, döngüsel ekonomi çalışmaları,  biyoçeşitlilik çalışmaları ile su ve atık su yönetiminin finansmanında  kullanılmak üzere ise Mavi Liman Kredisi hayata geçiriliyor.     

Banka, yeni deniz yolu ulaşım aracı satın alma (turistik ya da ticari  amaçlarla), alternatif yakıt yatırımı yapma, düşük karbona geçiş yatırımlarını  hızlandırma, enerji verimli, çevre dostu makine ekipman yenileme ve değişimi için  finansman kullanmak isteyenlere ise Mavi Ulaşım Kredisi fırsatı sunuyor.                         

2030'a kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı   

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım  Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Levent Çelebioğlu, yeryüzünün yüzde 70'ini  kaplayan okyanusların, iklim ve meteorolojik olayların düzenlenmesini sağladığını  belirterek, dünyanın erişilebilir su kaynaklarının yüzde 97'sinin de okyanus ve  denizlere ait olduğunu bildirdi.         

7. ekonomisine tekabül ettiğini aktaran Çelebioğlu,  şunları kaydetti:             

  "Artan nüfus ile birlikte deniz ve okyanuslar gittikçe kirleniyor,  iklim değişikliğinin etkisiyle de su kaynakları azalıyor. Bu nedenle tüm dünyada  okyanus ve deniz faaliyetlerinde sektörel yaklaşımlar geliştirilerek her sektörün  su ekosistemine olan etkilerinin azaltılması için çalışması giderek daha önemli  hale geliyor. Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman alanında somut hedef  veren ilk mevduat bankası olarak 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL  sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda  da Türkiye’nin ilk ve tek 'Mavi Finansman Ürün Paketi'ni' oluşturduk.       

Ürün paketimizde yer alan 3 yeni, inovatif ve dönüşümü teşvik eden  ürün ile üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini  teşvik etmeyi, faaliyetlerde çevresel ayak izinin azaltılmasını sağlamayı,  sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, Sürdürülebilir  Kalkınma Amaçları'na erişilebilmesi ve hedeflerin hızla yakalanması için her yıl  ciddi oranda yatırım yapılması gerektiği de biliniyor. Bu sorumluluk bilinci ve  sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırma amacıyla 2017’de Global Compact Türkiye  Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ni imzalayan ilk bankalardan biri olduk. Mavi  Finansman Ürünleri Paketimizle de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 12, 13,  14, ve 15. amaçlara hizmet ediyoruz. Sürdürülebilir finansman alanında öncü  çalışmalarımız devam edecek."                

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