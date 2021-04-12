Akbank'tan flaş karar! Değişti, artık...

Akbank harekete geçti ve yeni karar duyuruldu. Dev banka tarafından alınan karar bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor. Alınan karardan banka müşterilerinin olumsuz etkilenmemeleri için Akbank tarafından tüm müşterilere SMS ile bilgi verildi. Akbank çalışma saatleri değişti.

Banka çalışma saatleri bankada işi olanlar tarafından sık sık aratılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yaşanan bankaların güncel çalışma saatleri merak ediliyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirle bazı bankalar 81 ildeki tüm şubelerinde çalışma saatlerini değiştirdi. Akbank da yeni mesai saatlerini uygulamaya başladı.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."