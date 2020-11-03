Akbank'tan 3 ay erteleme! Kredi taksit ve kredi kartı ödemeleri...

Akbank'tan kredi taksit ve kredi kartı ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini, 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteliyor...Akbank, İzmir depreminden olumsuz etkilenen müşterileri için kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini duyurdu.

Akbank'tan İzmir li depremzedelerin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini açıkladı.

Akbank'tan yapılan açıklamada, "Akbank, İzmir depreminin ardından zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenenbireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini, 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteliyor" denildi ve eklendi:

"Ayrıca Akbank , yine depremden etkilenen serbest meslek sahibi esnaf müşterilerinin de talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemeleri veya taksitlerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz olarak erteleyecek."

Yapılan açıklamaya göre; Akbanklılar bireysel başvurularını Akbank şubelerinden veya 444 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezi'nden, serbest meslek sahibi esnaf Akbanklılar ise başvurularını şubelerinden yapabilecekler.