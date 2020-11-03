03 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.128 -0.51 EURO 9,9790 1.59
USD 8,5190 0.94 ALTIN 520,370 1.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akbank'tan 3 ay erteleme! Kredi taksit ve kredi kartı ödemeleri...

03 Kasım 2020 Salı - 14:35 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 14:35

Akbank'tan kredi taksit ve kredi kartı ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini, 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteliyor...Akbank, İzmir depreminden olumsuz etkilenen müşterileri için kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini duyurdu.


Akbank'tan İzmirli depremzedelerin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini açıkladı.
 
 
Akbank'tan yapılan açıklamada, "Akbank, İzmir depreminin ardından zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenenbireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini, 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteliyor" denildi ve eklendi:
 
"Ayrıca Akbank, yine depremden etkilenen serbest meslek sahibi esnaf müşterilerinin de talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemeleri veya taksitlerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz olarak erteleyecek."
 
Yapılan açıklamaya göre; Akbanklılar bireysel başvurularını Akbank şubelerinden veya 444 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezi'nden, serbest meslek sahibi esnaf Akbanklılar ise başvurularını şubelerinden yapabilecekler.
 

ETİKETLER

Akbank kredi kartı ödemeleri kredi taksit kredi kartı ödemeler İzmir İzmir depremi faiz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.