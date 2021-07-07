Akbank sorun çözüldü mü, Akbank ATM’den para çekiliyor mu? Akbank mobil erişim ve kredi kartı kullanımı sorunu ne zaman düzelecek?

Akbank çöktü mü, ne zaman açılıyor? soruları 6 Temmuz 2021 tarihinde oluşan sorun sonrası en çok soruların sorular arasına girdi. Akbank'ta sistemi çökünce, müşteriler herhangi bir işlem yapamadı ve sosyal medyada siber saldırı olduğu iddialarını gündeme getirdi. 7 Temmuz sabah Akbank mobil ve internet üzerinden işlem yapacaklar Akbank sorun çözüldü mü, Akbank mobil ne zaman açılır, sorularının dışında Akbank battı mı, dolandırıldı mı, sorularını da sormaya başladı. İşte Akbank mobil ve internet bankacılığı sorunu ile ilgili son durum…

Akbank sorun çözüldü mü, mobil ve internet sorunu ne zaman düzelecek? Soruları 7 Temmuz sabahı da en çok sorgulanan sorular arasına girdi. Türkiye’nin büyük bankalarından biri olan Akbank'ta sistem çöktü, işlem yapamaz hale geldi. Sosyal medyada siber saldırı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Peki, Akbank battı mı, dolandırıldı mı, siber saldırıya mı uğradı? Akbank neden açılmıyor?

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Akbank mobil ve internet bankacılığı kullananlar 6 Temmuz öğle saatlerinden başlayarak "oturum kapandı" sorunu ile karşılaştı. Siber saldırı iddiaları ortaya atılınca banka açıklama yaptı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Akbank'tan ikinci bir açıklama daha yaptı. Siber saldırı iddialarını yalanlayan banka, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

AKBANK SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELİR?

Akbank sorunu henüz çöülmedi. Ne zaman düzeleceğine yönelik bir saat ve tarih de paylaşılmadı.

AKBANK ATM'DEN PARA ÇEKİLİYOR MU, KREDİ KARTLARI NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Akbank ATM'lerden henüz para çekme işlemi gerçekleştirilemiyor. Ayrıca kartlarla da alışveriş bazı yerlerde hata veriyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi dışında kredi kartı pos cihazları da çalışmıyor.