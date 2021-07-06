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Akbank sistem çöktü mü, Akbank mobil ve internet çalışmıyor, neden açılmıyor? Akbank sistem hatası nedir?

06 Temmuz 2021 Salı - 14:21 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 14:21

Akbank trend topic listesine girdi. Akbank dijital bankacılık sistemlerinde erişim sorunu yaşanınca, sosyal medya üzerinden Akbank'a siber saldırı iddialarını gündeme getirdi. Akbank'ın erişim problemi müşterileri tarafından merak ediliyor. Akbank oturum kapandı hatası nedir? Akbank Mobil, Akbank internet bankacılığı çöktü mü?


Akbank siber saldırı iddiaları gündeme geldi. Akbank müşterileri bu sabah bankanın dijital hizmetlerinin hiçbirine erişemeyince "Akbank çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Akbank yetkililerinden Akbank erişim problemiyle hakkında açıklama yaptı. ilgili açıklama geldi...

AKBANK ÇÖTÜ MÜ?

Akbank müşterileri bu sabah Akbank'ın mobil bankacılık, internet bankacılığı sistemlerine erişemedi, Akbank ATM sistemlerinin hizmet kesintisiyle karşılaştı.

Açıklama yapan Akbank yetkilileri yaşanan kesintinin siber saldırı olmadığını sistemsel bir arıza olduğunu açıkladı. Akbank yetkilileri açıklamada teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalıştıklarını söyledi.

 

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