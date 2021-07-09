Akbank siber saldırıya mı uğradı? Akbank Genel Müdürü Binbaşgil'den açıklama!

Akbank Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Binbaşgil, "Sizlere yaşattığımız olumsuz deneyimden dolayı içtenlikle özür diler ve sabrınız için teşekkür ederim. Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı. Müşterilerimizin bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklar şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım için büyük bir üzüntü kaynağıdır." ifadelerini kullandı. Akbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Binbaşgil, 6-7 Temmuz'da yaşanan hizmet kesintisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde yaşanan hizmet kesintisine ilişkin Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in kamuoyu açıklaması:

"Öncelikle geçtiğimiz iki gün boyunca sizlere yaşattığımız olumsuz deneyimden dolayı içtenlikle özür diler ve sabrınız için teşekkür ederim. 6 Temmuz 2021’de başlayan bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklı kesintiler, ilgili birimlerimizin ve teknoloji iş ortaklarımızın yoğun çalışmaları neticesinde 7 Temmuz 2021 akşamı giderilmiştir. O günden bu yana tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak müşterilerimize hizmet vermektedir. Teknoloji, bankamız stratejilerinin odak noktasında yer alan ve önemli yatırımlar yaptığımız bir konudur. Temel bankacılık uygulamamız dünyada birçok büyük bankada kullanılan IBM Mainframe sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bankamızda, birbiri ile yedekli ve senkronize çalışan iki ana sistem (teknik terimi ile aktif-aktif) ile İzmir’de bulunan ikincil veri merkezinden oluşan üçlü bir yedeklilik yapımız bulunmaktadır. Söz konusu ikili ana sistemin çalıştığı ve 2020 yılında devreye aldığımız Akbank Veri Merkezimiz Tier-3 diye bilinen uluslararası yüksek standarda sahiptir.