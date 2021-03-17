Akbank resmen duyurdu! Ücretsiz, mart sonuna kadar...

Akbank harekete geçti ve resmen açıkladı. Bankada hesabı olan müşterileri çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka yaptığı duyuruda mart sonuna kadar başvurulması durumunda 3 ay boyunca hizmetin ücretsiz olacağını belirtti. İşletmelerin kolay ve güvenli ödeme almalarını sağlayan teknolojiden bahsedildi. Akbank, KOBİ'ler için hızlı ve güvenli ödeme hizmeti sunan Cebe POS ürünü kapsamında esnaf ve noter odaları ile iş birlikleri yapıyor. İşte detaylar...

Akbank, müşterilerini ilgilendiren açıklamayı yaptı. Dev bankadan yyapılan açıklamaya göre, banka, dijitalleşme sürecinde KOBİ'lerin Android mobil cihazlarını POS'a çevirip anında, hızlı ve güvenli ödeme almalarını sağlayan Cebe POS ürününe ulaşmalarını artık daha da kolay hale getiriyor.

3 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ

Cebe POS ürünü kapsamında, çeşitli illerdeki esnaf odaları ve noter odaları ile iş birliğine giden Akbank, bu kapsamda, mart sonuna kadar Cebe POS'a başvuran işletmelere bu hizmeti 3 ay boyunca ücretsiz sunacak.

YÜZDE 30 İNDİRİM

Ayrıca, Cebe POS'a uygun Android tabanlı akıllı telefonu olmayan KOBİ'ler için de Samsung ile yapılan kampanya kapsamında 31 Mart'a shop.samsung.com üzerinden seçili Galaxy akıllı cep telefonlarında yüzde 30'u aşan indirim imkanı sunulacak.

MOBİL ÖDEMELER HIZLA ARTTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven, içinde bulundukları koşullar nedeniyle alışverişlerde temassız, QR ve mobil ödemelerin hızla arttığını bildirdi.

Bu kapsamda esnaf ve noter odaları ile iş birliği yaptıklarını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"İşletmelerin bu teknolojilerden faydalanarak kolayca ve güvenli bir şekilde ödeme almalarını sağlıyoruz. İş yerleri, Cebe POS uygulamasını anında kullanarak temassız ve QR ödeme almaya başlayabilecek. Bununla beraber işletmelerimizin Cebe POS ürünümüze ulaşımını Samsung ile başlattığımız iş birliğiyle kolaylaştırdık. Müşterilerimize Cebe POS'u yükleyip ödeme alabilecekleri Android tabanlı Samsung Galaxy cep telefonlarını mart boyunca yüzde 30'u aşan indirimlerle sunuyoruz."