Akbank resmen duyurdu! Hesaplarla ilgili flaş açıklama, paranız...

Akbank resmen duyurdu. Hesabı olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Tarih belli oldu, son gün 15 Haziran. Hepsi devredilecek. Dev banka müşterilerine kararı açıkladı. Kullanmadığınız hesabınızda paranız kalmış olabilir. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre banka müşterilerinin 10 yıldır işlem görmeyen mevduat, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’na devredilecek. 15 Haziran tarihine kadar en yakın banka şubesine başvurulması gerekiyor.

Hesabı olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bankalar harekete geçti. 15 Haziran son tarih. Çoğu kişi haberdar değil ya da önemsemiyor. Kullanmadığınız banka hesabınızda paranız kalmış olabilir. Binlerce kişi bu hesaplardan kalan parasını çekmiyor. Unutulan hesaplardaki mevduat, emanet ve alacakları ise Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’na devrediliyor. Akbank müşterilerine önemli bir duyuruda bulundu.

15 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURUN

Bankadan yapılan duyuruda, zamanaşımı listesinde hesabı bulunan vatandaşların 15 Haziran 2021 tarihine kadar en yakın şubeye başvuruları gerektiği bildirildi.

Akbank müşterileri için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bankamız müşterilerinin 10 senedir işlem görmeyen mevduat, emanet ve alacakları Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereği zaman aşımına uğradığından, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’na devredilmesi söz konusudur.

Bu durumu engellemek amacıyla zaman aşımına uğrayan mudilerimizin listesi web sitemizde ilan edilmektedir. Aşağıdaki sorgu ekranından adınız ve soyadınıza göre hesap durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Zaman aşımına uğrayacak hesabı olan müşterilerimizin, 15 Haziran 2021 tarihine kadar en yakın şubemize başvurmalarını önemle hatırlatırız."