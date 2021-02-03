Akbank resmen duyurdu! Hesabı olanlar...

Akbank resmen duyurdu. Bankada hesabı olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Dev banka yeni gelişmeleri tek tek açıkladı. Kredi kartı, mevduatlar, bankadaki ilkler, cebe POS ve birçok uygulama ile ilgili açıklama yapıldı. Pandeminin olumsuz etkilerini hafifletmek için mali ve parasal önlemler hayata geçirildi. Akbank kredi kartlarında ‘Digital First’ programını hayata geçiren ilk banka oldu. Müşteriler başvuru onaylandığı anda kart bilgilerini görebiliyor ve kartlarını anında kullanabiliyor. Öte yandan müşterilere Türkiye’nin ilk numarasız kredi kartlarının sunulduğu belirtildi. Bu yıl toplam mevduat 293 milyar TL’ye yükseldi.

Akbank yeni gelişmeleri resmen duyurdu. Kredi kartı, mevduatlar, bankadaki ilkler, cebe POS ve birçok uygulama ile ilgili açıklama yapıldı. Akbank ’ın 2020 yılı finansal performansı üzerine açıklama yapıldı. Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “2020 yılı boyunca COVID-19’un yarattığı belirsizlikler ve salgına dair gelişmeler ana gündem maddesi oldu. Bu beklenmedik sağlık krizi dünya ekonomisinde yıllardır görülmeyen bir ekonomik sarsıntıya ve kapanmaya neden olurken, küresel aktivitede de belirgin bir daralmayı beraberinde getirdi. Birçok ülke, ekonomiye destek olmak için para ve maliye politikaları yoluyla büyük ölçekli teşvikler sağladı. Türkiye ekonomisinde ise 2020’nin başlarında görülmeye başlanan olumlu gidiş pandemi nedeniyle kesintiye uğradı." dedi.

Salgının olumsuz etkilerini hafifletmek adına ise birçok mali ve parasal önlemin hayata geçirildiğini belirten Binbaşgil, "Özellikle yılın son çeyreğinde atılan adımlar 2021’e pozitif beklentilerle girmemizi sağladı. 2020 yılında önceliklerimiz, sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımızla kesintisiz hizmet sunmak ve müşterilerimizin yanında olmak oldu. Bu sırada ülkemizin ekonomik gelişimi için finansman sağlamayı ve yatırımlarımız ve yeniliklerimizle geleceğe hazırlanmayı sürdürdük” ifadesini kullandı.

KREDİ DESTEĞİ VE MEVDUATLAR

Binbaşgil, Akbank’ın yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “2020 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 279 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 331 milyar TL seviyesine çıkardık. Bu yıl yüzde 19,5 oranında artan toplam mevduatımız 293 milyar TL’ye, yüzde 23,5 artan aktiflerimiz ise 478 milyar TL’ye ulaştı. %20,7 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, reel sektörümüzün gelişimine şirketlerimize sağladığımız kredilerle katkı yapmaya devam ettik. Bankamız bu yıl 2 milyar 25 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 6 milyar 260 milyon TL konsolide net kâr elde etti.”

KREDİ KARTI AÇIKLAMASI

“2020 dijitalleşme stratejimizin ve teknoloji yatırımlarımızın doğrulandığı bir yıl oldu. Bu doğrultuda 2020 yılında da teknoloji ve dijital dönüşüme yatırım yapmayı sürdürerek değişime liderlik etmeye devam ettik. Türkiye’de kredi kartlarında ‘Digital First’ programını hayata geçiren ilk banka olduk ve müşterilerimizin başvuruları onaylanır onaylanmaz kart bilgilerini hemen görüntüleyebilmelerini ve kartlarını anında kullanabilmelerini sağladık.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILDI

Önem verdiğimiz alanların başında gelen tasarım konusunda da çizginin dışına çıkarak, sade ve yenilikçi bir deneyim sağlama hedefiyle, müşterilerimize Türkiye’nin ilk numarasız kredi kartlarını sunduk. Fark yaratacak bir diğer yeniliğimiz ise Akbank Cebe POS oldu; yine Türkiye’de ilk defa olarak üye işyerlerimiz ceplerine indirdikleri Cebe POS uygulamaları ile anında hem temassız hem de QR ile ödeme alabilir hale geldi. Bütün bu faaliyetlerimizin ışığında, uluslararası saygın platformlarca önemli ödüllere layık görüldük. Euromoney, The Banker, Global Finance, EMEA Finance ve World Finance tarafından verilen ödüllerle 2020 yılında 5 kez “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçildik. Bunlara ek olarak, Euromoney tarafından dünyadaki ülkelerin 160’tan fazlasını, dünya nüfusunun ise neredeyse %85’ini temsil eden bir coğrafyanın en iyi bankası seçilerek ‘Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası’ unvanına layık görülen ilk Türk bankası olduk.”

FİNANSMAN KONUSUNDA UZUN VADELİ TAAHHÜT

“Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. Bu konudaki uzun vadeli bakış açımızı yansıtacak şekilde, sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında, kendimize uzun vadeli hedefler koyduk. Türkiye’de mevduat bankaları arasında sürdürülebilir finansman konusunda uzun vadeli taahhüt veren ilk Türk Bankası olduk. 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlayacağız. Buna ek olarak, 2021 yılında tüm şube ve ATM’lerimizde kullandığımız enerjinin %20’sini rüzgârdan elde edilen enerjiyle karşılayacağız. Operasyonlarımızdan kaynaklı salımları sıfırlayarak 2025 yılına kadar karbon nötr banka haline gelmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki etkin, odaklı çalışmalarımızla fark yaratmaya devam edeceğiz.”

"SÜREKLİ YENİLENEN BİR KÜLTÜRÜMÜZ VAR"

“Bizi farklılaştıran en önemli unsurlardan biri de değişim ve yenilik odaklı kurum kültürümüz. İnsanın teknolojiyi, teknolojinin ise insanı beslediği yaşayan ve sürekli yenilenen bir kültürümüz var. Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon gibi alanların kurum kültürünün bir parçası haline gelmesinden dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Takım arkadaşlarımıza teknolojinin imkânlarından da yararlanarak kendilerini ve yaptıkları işleri dönüştürmeleri için fırsat vermenin öneminin farkındayız. Geleceğin yeni rolleri de beraberinde getireceğinin bilinciyle takım arkadaşlarımızla birlikte yetkinliklerimizi daha da geliştirecek ve geleceğe hazırlanmaya devam edeceğiz”

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE DESTEK İÇİN KAYNAK YARATMAYA DEVAM"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil sözlerine şöyle son verdi: “Uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışımız, sağlam bilançomuz, güçlü dijital altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine ümitle bakıyoruz. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu zorlu yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”