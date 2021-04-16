Akbank resmen duyurdu! Flaş karar, pazartesi itibarı ile...
16 Nisan 2021 Cuma - 13:32 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 13:35
Akbank harekete geçti ve resmen açıkladı. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka hesabı olan tüm müşterilerine duyurdu. Akbank önemli bir adım attı. Değişiklik kararı verildi. Yeni kararın uygulanmaya başlayacağı tarih de açıklandı. Akbank daha önce verilen karar ile çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Şimdi de hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığının korunması için HES kodu uygulamasına geçiliyor. Bankaya işlem yapmak için gidecek müşterilerin HES kodunun olması gerekiyor. HES kodu uygulaması pazartesi günü itibarı ile başlıyor.
Akbank resmen duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada değişiklik kararı tüm müşterilere duyuruldu. Pazartesi itibarı ile geçerli olacak. 81 ildeki tüm şubelerde uygulanacak.
AKBANK'TA HES KODU UYGULAMASI BAŞLIYOR
Akbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Sevgili Akbank
lı, sizin ve çalışanlarımızın sağlığını koruyarak, güvenli bir hizmet ortamı sağlayabilmek için 19.04.2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimize HES kodu ile müşteri kabul edeceğiz. Henüz HES kodu edinmediyseniz, şubelerimize gelmeden önce HES kodunuzu almanızı be şubelerimizin girişinde görevlilerimize göstermenizi önemle rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz..."