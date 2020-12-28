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Akbank resmen duyurdu! Bir ilk, hesabı olanlar...

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 12:42 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 12:42

Akbank yeniliği resmen duyurdu. Hesabı olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Dev banka Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini açıkladı. Akbank'tan yapılan açıklamada dijital olarak önemli yenilikler getirildiği belirtildi. Üye işyerleri yeni uygulama ile anında temassız ve QR ile para çekebiliyor. Aynı zamanda Türkiye'de ilk defa 250 lira ve üzeri işlemlerde pin girişi ile işlem yapılabildiği duyuruldu. Faiz oranları ile ilgili de açıklama yapıldı. Yüksek faiz oranlarının geçici olduğu ve ileride tekrar düştüğünde bankaların faiz marjı ve karlılığın olumsuz etkilerinin ortadan kalkacağı bildirildi.


Akbank yüz binlerce müşteriyi ilgilendiren önemli yenilikleri bir bir duyurdu. Faiz oranları ile ilgili de açıklama yapıldı. Dijital olarak 2020 yılında yapılan yeniliklerden ve çok sayıda gelişmeden bahsedildi. Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yenilik de duyuruldu. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil,  Türkiye'nin potansiyeline olan inançla yatırımlara devam edeceklerini, aşıya  ilişkin olumlu gelişmelerin ve normalleşme adımlarının da etkisiyle 2021'in  ekonomi açısından daha olumlu olacağını, şeffaf ve öngörülebilir politikaların  kararlılıkla devam etmesi durumunda, ekonomideki iyileşmelerin devam edeceğini  belirtti. 
 
Binbaşgil, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında, Akbank  ve sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki çalışmaları  hakkında bilgi verirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı. 2020 yılı boyunca Kovid-19'un yarattığı belirsizlikler ve salgına dair  gelişmelerin ana gündem maddesi olduğunu söyleyen Binbaşgil, bu beklenmedik  sağlık krizinin dünya ekonomisinde yıllardır görülmeyen bir ekonomik sarsıntıya  ve kapanmaya neden olurken, küresel aktivitede de belirgin bir daralmayı  beraberinde getirdiğini ifade etti.
 
Binbaşgil, birçok ülkenin, ekonomiye destek olmak için para ve maliye  politikaları yoluyla büyük ölçekli makroekonomik teşvikler sağladığını  belirterek, "Bu teşvikler çerçevesinde merkez bankalarının faiz oranlarını çok  düşük seviyelere getirmeleri, geleneksel olmayan likidite desteklerini, varlık  alımlarını belirtebiliriz. Türkiye ekonomisinde ise 2019 yılında atılmaya  başlayan adımlara paralel olarak bir toparlanma bekliyorduk. Ancak 2020'nin  başlarında kendisini iyice belli eden olumlu gidiş pandemi nedeniyle kesintiye  uğradı." diye konuştu.
 
BANKALAR SÜRECE HAZIRLIKLI YAKALANDI
 
Hakan Binbaşgil, salgın sürecinin bankacılık sektörü açısından da  önemli bir operasyonel test olduğunu söyledi.
 
İçinden geçilen olağanüstü sürece rağmen sektörün sağlam yapısını  koruduğuna dikkati çeken Binbaşgil, yüksek sermaye yeterlilik oranı, güçlü  likidite yapısı ve uluslararası fonlara erişim kapasitesi ile ülke ekonomisine  katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.
 
Bankaların gelişmiş dijital ve teknolojik altyapıları ile sürece  hızlıca adapte olurken, kısıtlara rağmen her türlü faaliyetlerini sürdürerek  sistemin işlerliğini koruduğunu belirten Binbaşgil, "Genel olarak bakıldığında,  bankacılık sektörümüzün sürece son derece hazırlıklı yakalandığını rahatlıkla  söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
 
 AKBANK İÇİN BAŞARILI BİR YIL
 
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, müşterilerin ve çalışma arkadaşlarının  sağlığını korumanın kendilerinin temel öncelikleri arasında olduğunu belirtti.
 
Bunun yanında sağlam finansallar, güçlü teknolojik altyapı ve  nitelikli çalışanlara kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini anlatan  Binbaşgil, bunu yaparken hizmet kalitesinden de ödün vermediklerini dile getirdi.
 
Binbaşgil, sürece oldukça hızla adapte olduklarını, müşterilerin her  türlü ihtiyacı için onların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.
 
Teknoloji, güvenlik ve iletişim altyapısı sayesinde hızlı bir şekilde  evden çalışma modeline geçtiklerini ifade eden Binbaşgil, şöyle devam etti:
 
 "Teknolojik donanımları ile çalışma arkadaşlarımız nerede olurlarsa  olsunlar müşterilerimizin ihtiyaçlarına anında cevap verdiler. Bu süreçte, insani  dokunuşların önemine olan inancımızla milyonlarca müşterimizi bizzat aradık.  Onların sağlıklarını sorduk, dijital olarak gerçekleştirebilecekleri işlemlere  dair bilgiler verdik. Sağlık çalışanlarının ve belirli bir yaşın üzerindeki  müşterilerimizin ise müşteri temsilcisine bağlanmalarını önceliklendirerek  onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık. Tüm bu açılardan  değerlendirdiğimizde, Akbank için sürecin iyi yönetildiği, başarılı bir yıl  oldu."
 
 
800 MİLYON DOLAR SENDİKASYON KREDİSİ SAĞLANDI
 
Hakan Binbaşgil, 2020 yılını, yıl sonu beklentilerine paralel  kapatmayı beklediklerini söyledi. Üçüncü çeyrek itibarıyla ekonomiye sağladıkları  kredi desteğini 276 milyarı nakdi olmak üzere toplam 322 milyar TL seviyesine  çıkardıklarını belirten Binbaşgil, dördüncü çeyrekte de TL kredilerde bir miktar  pazar payı kazanımı elde ettiklerinin altını çizdi.
 
Toplam mevduatın 294 milyar TL'ye, aktiflerin ise 486 milyar TL'ye  ulaştığını ifade eden Binbaşgil, "Türk bankacılık sektörünün yılın 2. yarısındaki  sendikasyonları için referans oluşturan işlemimizle sendikasyon piyasasını tekrar  açan banka olduk. 19 ülkeden 36 bankanın katılımıyla yaklaşık 800 milyon dolar  tutarında sendikasyon kredisi sağladık. Bu zorlu dönemde yatırımcıların  işlemimize gösterdikleri ilgi, Akbank'a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duyulan  güvenin bir sonucu olarak görülmektedir." şeklinde konuştu.
 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ
 
Hakan Binbaşgil, Akbank'ta uzun bir süredir bütünsel bir dijital  dönüşüm stratejisini hayata geçirdiklerini belirtti.
 
Hizmet modellerini, iş yapış şekillerini sürekli olarak yeniden ele  aldıklarını, müşterilerle olan etkileşim noktalarını güçlü analitik  yetkinliklerle yeniden biçimlendirdiklerini anlatan Binbaşgil, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bu süreç dönüşüm programımıza verdiğimiz önemin ve yaptığımız  yatırımların da karşılığını aldığımız bir dönem oldu. Bu sayede müşterilerimizin  değişen davranışlarını ve beklentilerini karşılayabildik. Zaten başlamış olan  dijital öncelikli etkileşim modeli ihtiyacının pandemi ile birlikte ortaya çıkan  fiziksel temastan kaçınma gereksinimi ile birleştiğini ve hızlandığını somut bir  şekilde gözlemledik. Müşterilerimiz, bankacılık işlemlerini çok daha büyük bir  ivme ile dijital kanallarımıza kaydırdılar. Aylık uygulamamıza giriş sayısı 2019  sonuna kıyasla yüzde 24 artış gösterdi. Daha önce dijital kanalları ağırlıklı  olarak görüntüleme, bilgi alma gibi işlemler için aktif olarak kullanan  müşterilerimizin önemli bir kısmı, finansal işlemlerini de mobil kanaldan yapar  hale geldiler. Akbank Mobil'in bankada yapılan toplam finansal işlem  adetlerindeki payı 15 puan arttı. Mobilden finansal işlem yapan müşteri sayımız  yüzde 18 artarken, mobilden yapılan finansal işlem adetlerinde yüzde 73'lik artış  gördük."
 
 
ÖNEMLİ YENİLİKLER: TÜRKİYE'DE İLK DEFA OLDU
 
Haan Binbaşgil, inovasyon kültürünün Akbank'ta yaygınlaşmasından ve  çalışma anlayışının ayrılmaz bir parçası haline gelmesinden çok mutlu olduğunu  söyledi.
 
2020'de de Akbank'ı ayrıştıran önemli yeniliklere imza attıklarını  anlatan Binbaşgil, Türkiye'de kredi kartlarında "Digital First" programını hayata  geçiren ilk banka olduklarını belirtti.
 
Binbaşgil, artık müşterilerin başvuruları onaylanır onaylanmaz kart  bilgilerini hemen görüntüleyebildiklerini ve kartlarını anında kullanabildiğini  ifade etti.
 
2020 yılında dijital ödemeler dünyasında fark yaratacak bir diğer  önerilerinin ise "Akbank Cebe POS" olduğunu aktaran Binbaşgil, "Üye işyerlerimiz  ceplerine indirdikleri 'Cebe POS' uygulamaları ile anında hem temassız hem de QR  ile ödeme alabilir hale geldi ve yine Türkiye'de ilk defa olarak 250 TL ve üzeri  işlemlerde pin girişi ile işlem yapabilme imkanına sahip oldu. Dijital dönüşüm  programımıza verdiğimiz önemi, salgın süreci öğrenimleriyle artırarak  sürdüreceğiz, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu yeniliklerimizin kapsayıcılık  adına da ülkemize önemli katkıları olacaktır." diye konuştu.
 
İLK YEŞİL BONO İHRACI
 
Hakan Binbaşgil, uzun vadede değer yaratmayı benimseyen iş yaklaşımı  ve çevre dostu uygulamalarıyla bu yıl da sürdürülebilirlik konusunda önemli  adımlar attıklarını söyledi.
 
Türkiye'nin en büyük Sürdürülebilir Kredi Sözleşmesi'nin bir parçası  olarak Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarına katkı sağladıklarını  belirten Binbaşgil, ayrıca, ülkenin düşük karbon ekonomisine geçişine destek  vermek amacıyla, salgın döneminde Türk bankacılık sektörünün ilk Yeşil Bono  ihracını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
 
Binbaşgil, şunları kaydetti:
 
"Önümüzdeki dönemde de çevre yatırımlarımızı ve sürdürülebilirlik  odaklı kredi faaliyetlerimizdeki artışa paralel şekilde sürdürülebilir finansmana  dayalı borçlanma işlemlerini önceliklendirmeye devam edeceğiz. Bu  faaliyetlerimize ek olarak, toplumsal yatırımlarımız, çalışanlarımıza sunduğumuz  gelişim olanakları ve finansal kapsayıcılıkla ilgili projelerimizi de  ilerleteceğiz. Gençlerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerekir.  Sürdürülebilir bir gelecek için üstümüze düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine  getireceğiz."
 
Binbaşgil, 2020 yılındaki başarılarıyla uluslararası saygın  platformlarca önemli ödüllere layık görüldüklerini söyledi.
 
 
Euromoney tarafından dünyadaki ülkelerin 160'tan fazlasını kapsayan,  dünya nüfusunun ise neredeyse yüzde 85'ini temsil eden bir coğrafyanın en iyisi  seçilerek "Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası" unvanına layık görülen ilk  Türk bankası olduklarına dikkati çeken Binbaşgil, "Bu ödülü ülkemize ve ülkemizin  güçlü bankacılık sektörüne kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
 
BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖNEMLİ ADIMLAR
 
"Aşıya ilişkin olumlu gelişmelerin ve normalleşme adımlarının da  etkisiyle 2021 yılının ekonomimiz açısından daha olumlu bir yıl olacağını  düşünüyoruz." diyen Binbaşgil, makro düzeyde finansal piyasaların işleyişine ve  bankacılık sektörüne yönelik önemli adımların atıldığını söyledi.
 
Binbaşgil, "Şeffaf ve öngörülebilir politikaların kararlılıkla devam  etmesi durumunda, ekonomimizdeki iyileşmeler devam edecektir. Gerek ülkemizin CDS  primi gerekse kurdaki düşüşler son derece olumlu gelişmeler." ifadelerini  kullandı.
 
ARTAN FAİZ ORANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
 
Hakan Binbaşgil, bankaların geçen aylarda düşük faiz ortamında önemli  bir büyüme sergilediklerini söyledi.
 
Şu sıralarda artan faiz oranları sonucunda bankaların kaynak  maliyetlerinin yükselmekte ve karlılıklarının bundan olumsuz etkilenmekte  olduğunu belirten Binbaşgil, "Ancak bu süreç geçicidir. Faizler ileride tekrar  düşme trendine girdiğinde ve stabilize olduğunda da tam tersi bir durum  yaşanacaktır. Bankalar güçlü sermayeleri ve ayırdıkları karşılıklar sayesinde  pandeminin olası etkilerine karşı da sağlam ve hazırlıklıdır." değerlendirmesinde  bulundu.
 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK
 
Hakan Binbaşgil, Akbank'ın bugün yüksek sermayesi, güçlü likiditesi,  son teknoloji altyapısı ve nitelikli bankacıları ile yüksek büyüme potansiyeline  sahip bir banka olduğunu vurguladı.
 
Bu potansiyeli daha da güçlendirmek için yatırımları da aralıksız  sürdüreceklerini söyleyen Binbaşgil, "Önümüzdeki yıl, toparlanma süreciyle  birlikte hızlanacak ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edeceğiz. Aktif  kalitemizi de gözeterek büyümeyi sürdüreceğiz. Güçlü analitik altyapımız da bu  süreçte müşterilerimize en doğru çözümleri sunmamıza destek olacak. Önümüzdeki  dönemde sağlıklı bir şekilde büyümek için tüm gerekli koşullara sahibiz."  ifadelerini kullandı.
 
Geleceği yeniden şekillendirecek bir dönemin içinden geçtiklerini  belirten Binbaşgil, sürecin zorluklarına ve belirsizliklerine rağmen, yenilikçi  çalışmalarla geleceği kurgulayarak öncülük etmeye ve dijital dönüşüm  yolculuklarına hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.
 
Binbaşgil, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Dönüşüm için merkezde insanın ve kültürün olması gerektiğine  inanıyoruz. Teknolojileri üreten, geliştiren ve kullanan çalışanlar ile buna  imkan veren kurumsal kültürün başarının anahtarı olduğunu inanıyoruz. Hayal  ettiklerimizi gerçekleştirebilmemiz için çalışma arkadaşlarımızı yarınlara  hazırlamamız, teknolojiden yararlanarak kendilerini ve yaptıkları işleri  dönüştürmeleri için fırsat ve imkan sağlamamız gerektiğini biliyoruz. Dönüşümün  yeni rolleri de beraberinde getirdiğinin farkındayız. Bu nedenle, teknolojik  dönüşümün odağında insan ve kültürün olması gerektiğine olan inancımızla, ekip  arkadaşlarımızı yeni yetkinliklerle geleceğe hazırlamayı sürdüreceğiz.  Çalışanlarımıza en iyi koşullarda gelişim imkanı sunuyor, tasarım odaklı düşünme  ve inovasyon gibi alanlarda onları güçlendirerek kurum kültürünü geliştiriyoruz.  Genç yeteneklerin de bankamızı tercih ettiğini görmek hepimizi çok mutlu ediyor."
 
"KAYNAK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
 
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, "Uluslararası standartlardaki  bankacılık anlayışımız, sağlam bilançomuz ve güçlü dijital altyapımızla Türkiye  ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya  devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine ümitle bakıyoruz. Türkiye’nin potansiyeline  olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
 
 

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