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Akbank resmen duyurdu! Bir ilk gerçekleşti, 7 yıl vadeli...

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 13:11 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 13:11

Akbank harekete geçti. İmzalar atıldı. Anlaşma sağlandı. Türkiye'de ilk kez oluyor. 7 yıl vade imkanı bulunuyor. Akbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile yeni bir kaynak için 100 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.


Akbank'tan resmi açıklama geldi. Anlaşma sağlandı detaylar belli oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası  ile yeni bir kaynak için 100 milyon dolar tutarında bir anlaşma imzaladı. Bugün  yapılan imza törenine AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy, Akbank  Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent  Çelebioğlu ve diğer yöneticiler katıldı.
 
Banka, temin ettiği 7 yıl vadeli bu fonla Türk bankacılık sektöründe  Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan kredi alan ilk mevduat bankası oldu.
 
"Sürdürülebilirlik temalı fonlamayı 1,7 milyar doların üstüne  çıkardık"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım  Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, sağlanan yeni  kaynağın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen KOBİ’lerin  sermaye ve likidite ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kullandırılacağını  belirtti.
 
Dünyada ve Türkiye'de salgın ile mücadelede önemli mesafeler kat  edildiğini ifade eden Çelebioğlu, ancak, salgının sağlık boyutunun yanı sıra  yarattığı ekonomik etkinin de henüz tam olarak düzeltilebilmiş olmadığı  vurguladı.
 
Böylesi olağanüstü bir dönemde ekonomiye yapılan her katkının kritik  önem taşıdığına inandıklarını aktaran Çelebioğlu, şunları kaydetti:
 
"Bu bilinçle biz de reel sektörümüze ve ekonomimize verdiğimiz desteği  artırarak sürdürüyoruz. AIIB ile imzaladığımız bu anlaşma neticesinde 100 milyon  dolarlık, 7 yıl vadeli yeni kaynağı ülkemize kazandırmaktan çok mutluyuz. AIIB  gibi Çin’de yerleşik bir uluslararası finans kuruluşu ile birlikte  gerçekleştirdiğimiz bu özel işlem Akbank’ın sürdürülebilirlik konusundaki öncü  uygulamalarının, global ölçekteki ilişkiler ağının, yüksek itibarının ve yurtdışı  borçlanma işlemlerindeki uzmanlığının bir yansıması. Bu kaynakla şirketlerimizin  Kovid-19’un ekonomik etkileriyle mücadelesine destek olacağız. Yeni istihdam  fırsatlarının da önünü açacağına inandığımız bu kaynak, şirketlerimizin krizler  karşısındaki dayanıklılığına da olumlu etki yapacaktır. Ayrıca, bu anlaşmayla  birlikte Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan kaynak sağlayan ilk Türk mevduat  bankası olmaktan da mutluluk duyuyoruz."
 
Çelebioğlu, sektör için örnek teşkil eden işlemlerle bankanın  sürdürülebilirlik temalı fonlamasını daha da yukarı taşımanın öncelikli  hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.
 
AIIB ile imzaladıkları bu anlaşmayla son 1 yılda sağladıkları  sürdürülebilirlik temalı fonlamayı 1,7 milyar doların üstüne çıkardıklarının  altını çizen Çelebioğlu, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma  hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
 

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