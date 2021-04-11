11 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akbank resmen duyurdu! Belli oldu, kredi...

AA |  11 Nisan 2021 Pazar - 7:26 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 7:26

Akbank harekete geçti. İmzalar atıldı. Kamuoyuna duyuruldu. Kredi ile ilgili detaylar belli oldu. 367 gün vade imkanı sunuldu. Kredi beklenenin üzerinde talep gördü. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yaklaşık yüzde 126’sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675 milyon doların üstünde yeniledik." ifadelerine yer verdi.


Akbank resmen duyurdu. Detaylar tüm vatanşalar ile paylaşıldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, yenilediği sendikasyon  kredisi ile Türkiye ekonomisine 675 milyon doların üstünde destek sağladı. 367  gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak  gerçekleşti. Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterlerini ekleyerek  gerçekleştirdiği bu başarılı işlemine 18 ülkeden 35 banka katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan  Binbaşgil, "Uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve ülke risk primindeki  artışa rağmen sendikasyon maliyetlerimizi Ekim 2020 işlemindeki seviyelerde  tutmayı başardık. Kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yaklaşık yüzde  126’sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu  güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675 milyon  doların üstünde yeniledik. Böylece yenileme oranımız yüzde 107 olarak  gerçekleşti.

Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu 18  ülkeden 35 bankanın katılımıyla başarıyla yeniledi. Geçtiğimiz yılın işleminde  yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 8 yeni banka da bu işleme  katıldı. Sektörümüz için referans teşkil eden bu işlemimizle Türk bankalarının  sendikasyonlarının önünü de açmış olduk. Akbank’ın güçlü bilanço ve sermaye  yapısı ile Türk bankacılık sistemine olan güveni tazeleyen bir sendikasyon  işlemine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. İşlemimize katılan ve destek veren  tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Sendikasyonumuza sürdürülebilirlik performans kriterleri ekleyerek,  sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıdık" 

Akbank’ın Ocak 2021’de sektöre öncülük ederek sürdürülebilirlik  stratejisini kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Binbaşgil, şunları aktardı

"Sendikasyon kredimize üç sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG  KPI’ları) ekleyerek yurtdışı borçlanmamızı da bu stratejimize uyumlu hale  getirdik. Sırasıyla cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini  kredilendirmeme ve bankamızın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan  sağlanmasından oluşan bu performans kriterlerine belirlenen test dönemlerinde  ulaşılması durumunda, sendikasyon kredimizin maliyetlerinde iyileştirme  olacaktır. Yeni kömür santrali projesi kredilendirmeme kriteriyle ilgili  geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attık, bu kapsama giren projeleri  kredilendirilmeyecek faaliyetler listemize ekledik.

Sürdürülebilirlik odaklı ilk sendikasyon işlemimizi gerçekleştirmekten  mutluluk duyuyoruz. İşlemimizin tüm paydaşlarımız için olumlu bir örnek  oluşturacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma  işlemlerinin toplam borçlanma içindeki payını 2021 yılsonunda yüzde 30’a  çıkarmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik kriterleri içeren sendikasyon kredimiz  bu yolda atılmış en önemli adımlardan biri. Bu alanda da sektöre öncülük eden  çalışmalarımıza devam edeceğiz."        

ETİKETLER

Akbank Akbank kredi Akbank duyuru Akbank vade Akbank açıklama Akbank banka duyuru Akbank banka açıklama Akbank karar Akbank kredi kararı Hakan Binbaşgil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.