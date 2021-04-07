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Akbank resmen duyurdu! Başladı, artık...

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 8:27 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 8:28

Akbank harekete geçti ve resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka hesabı olan tüm müşterilere bildirildi. Yeni uygulama hayata geçirildi. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, açık bankacılık kapsamında Akbank tüzel müşterilerinin tüm bankalardaki hesaplarını tek bir yerden takip edebileceklerini bildirdi.


Akbank'tan önemli yenilik! Tüm kamuoyuna duyuruldu. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme  Sistemleri Genel Müdür Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar birçok sektörden lider  şirketlerle iş birliğine imza atarak müşterilerine yeni servisler sunduklarını  belirterek, tüzel müşteriler için yepyeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini  bildirdi.

Sundukları yeni hizmetle, müşterilerin, artık tüm banka hesaplarını  Akbank İnternet'ten takip edebileceğini kaydeden Yüce, "Bu hizmetin  geliştirilmesi, Akbank'ın müşterilerimiz için bir platform haline gelmesinin ve  açık bankacılık stratejimizin önemli bir adımı." açıklamasında bulundu.

Yüce, Akbank'ın uzun zamandır bu konuda projeler geliştirdiğini  belirterek "Açık bankacılık çalışmaları bankamızda 2015'te başladı ve Akbank API  portal 2016'da kullanıma açıldı. Bugüne kadar birçok iş ortağımızla bu API'ler  üzerinden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Açık bankacılık, müşteri odaklı  vizyonumuzu destekleyerek, kurduğumuz iş birlikleri sayesinde müşterilerimize hem  kendi temas noktalarımızda hem de banka dışı platformlarda hayatlarını  kolaylaştıran hizmetler sunmamıza olanak sağlıyor." yorumunu yaptı.

"Şirket müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için önemli bir  adım atıyoruz"   

Burcu Civele Yüce, artık Akbank müşterisi işletmelerin tüm  bankalardaki hesaplarını Akbank İnternet'ten bir arada görebileceğini, nakit  akışlarını ve bakiyelerini takip edebileceğini bildirdi.           

Bugüne kadar e-ticaret, akaryakıt, ERP sistemleri ve birçok sektörün  önde gelen kuruluşları ile iş birlikleri yaparak, yenilikçi hizmetleri farklı  platformlarda hem bireysel hem tüzel müşterilere sunduklarını kaydeden Yüce, şu  bilgileri verdi:

"Yeni hizmetimizle müşterimiz olan şirketlerin hayatını kolaylaştırmak  için önemli bir adım daha atıyoruz. Akbank İnternet'te onlar için oluşturulan  formla hesaplarının bulunduğu diğer bankalara gidip başvurularını yapabilecekler  ve tüm Akbank hesaplarının yanında diğer banka hesaplarını bir arada  görebilecekler. Bugün Türkiye'de şirketler birden fazla banka ile çalışıyor ve  her bankada da birden fazla hesapları bulunuyor. Dolayısıyla gelen giden  ödemelerin takibini yapmak, gün sonu kapanış bakiyelerini takip etmek gibi  işlemler için her bankanın uygulamasına tek tek girmeleri ve hesaplarını kontrol  etmeleri gerekiyor. Yeni hizmetle hem onların operasyonel hatalarını minimuma  indirmeyi, hem de günlük bankacılık işlemlerinde müşterilerimize zaman  kazandırmayı hedefliyoruz." 

 Yüce, müşterilere sundukları bu hizmetle bir platform olarak onlara  hizmet edeceklerini belirterek, onlara büyüme yolculuklarında daha iyi destek  verebileceklerini aktardı.

Açık bankacılığı uzun soluklu bir yolculuk olarak gördüklerini ve hem  bireysel hem tüzel müşteriler için hazırlandıklarını kaydeden Yüce, gelecek  dönemde sektörler arası sınırları belirsizleştiren yeni dijital servislerle  müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.                

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