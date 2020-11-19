Akbank resmen açıkladı ve belli oldu! Emeklilere...

Akbank resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi ve müşterileri çok yakından ilgilendiren güzel haber. Dev bankadan yapılan duyuruda emekliler için yeni promosyon fırsatı açıklandı ve yeni kredi kartı sahibi olan müşteriler için 1 yıl boyunca kart ücretinin ödenmeyeceği belirtildi. Emeklilere yönelik yapılan çalışmada SGK emekli maaşını 31 Aralık tarihine kadar Akbank’a taşıyan müşteriler için 1.250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Aynı zamanda SGK emekli müşterileri maaşları yatmadan 2 gün önce para çekebiliyor.

Akbank milyonları ilgilendiren haber i resmen duyurdu. Emeklilere yönelik çalışmalarını sürdüren Akbank yeni bir adım attı. Dev banka SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyanlara ve başvuru yapan müşterilerine 1.250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

1 YIL BOYUNCA KREDİ KARTI ÜCRETİ YOK

Akbank, emeklilere özel sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekledi. 750 TL’ye varan promosyon ile birlikte 500 TL’ye varan ek promosyonun sunulduğu bu yeni kampanyadan 31 Aralık 2020 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve promosyon başvurusunda bulunan müşteriler faydalanabiliyor. Üstelik 18 Kasım-31 Aralık tarihlerinde Axess veya Wings asıl kredi kartı sahibi olan Akbank müşterileri bir yıl boyunca kredi kartı ücreti ödemeyecek.

EMEKLİLER İÇİN 1250 TL PROMOSYON

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 350 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 425 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 500 TL ek promosyon ödeniyor.

EMEKLİ MÜŞTERİLER MAAŞLARI YATMADAN PARA ÇEKEBİLİYOR

Bunlara ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank’tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini %0 faiz ile kullanabiliyor.

31 ARALIK TARİHİNE KADAR...

Akbank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, emeklilerin hayatını kolaylaştırarak avantajlar sunmaya devam ettiklerine işaret ederek, “Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini göz önünde bulundurarak emekli müşterilerimize özel çözüm ürettik. SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip. Şimdi de emeklilerimiz için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyoruz" dedi ve devam etti: “31 Aralık 2020 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan emeklilerimize güzel bir haberimiz var. Yeni kampanyamızda 750 TL’ye varan promosyon ile birlikte 500 TL’ye varan ek promosyon sunuyoruz. Üstelik, bu fırsatlara ilave olarak 18 Kasım-31 Aralık tarihlerinde Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan müşterilerimizden bir yıl boyunca kredi kartı ücreti alınmayacaktır. Ayrıca emekliler şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet ve 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi üzerinden SGK emekli maaşlarını Akbank’a çok kolay taşıyabilir ve promosyon başvurusu yapabilirler” dedi.