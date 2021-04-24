Akbank, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA duyurdu! Yeni faiz oranları...

Bankada parası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar da tek tek duyurmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti, Akbank gibi bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranlarında değişiklik yapıldı. İşte bankaların yeni faiz oranları...

Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar da faiz oranları ile ilgili yeni adımlar atıyor.

Vadeli mevduat faizlerinin yanında, ihtiyaç, konut , taşıt kredi faiz oranlarında da güncellemeler yapıldı. Koronavirüs nedeniyle toplu paraya ihtiyacı olan ya da satın almak istediği konut ve araç için kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar, bankaya gitmeden güncel faiz oranlarını araştırıyor.

İşte Nisan 2021 banka kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1,54

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,37

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,54

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,54

Taşıt kredisi: 1,50

Konut kredisi: 1,32

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,65

Taşıt kredisi: 1,60

Konut kredisi: 1,45

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,61 (0 KM) - 1,59 (2. El)

Konut kredisi: 1,39

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,69

Taşıt kredisi: 1,80

Konut kredisi: 1,50

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,89

Taşıt kredisi: 1,64

Konut kredisi: 1,50

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,69

Taşıt kredisi: 1,79

Konut kredisi: 1,64

KONUT KREDİSİ ÇEKMEK İÇİN NE GEREKİYOR?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde form doldurulup işlem gerçekleşir.