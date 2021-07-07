Akbank'ın hizmetlerine erişilemiyor! Banka yeni açıklama yaptı!

Akbank'ın sistemlerine dünden bu yana giriş sağlanamıyor. Akbank tarafından yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Akbank açıklamasında, "Siztemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Akbank daha önce yaptığı açıklamada, ana bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle müşterilerin internet bankacılığını kullanamadığını duyurmuştu.

Akbank, sistemlerinde yaşanan ve dünden bu yana devam eden sorun ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bankanın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz.

Siztemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

AKBANK'TAN YAPILAN İLK AÇIKLAMA

Akbank sabah saatlerinde yaptığı açıklamada dün başlayan ve ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurmuştu.

Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz 'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."