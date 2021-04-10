Akbank, Finansbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi resmen duyurdular! Değişti, pazartesi...

Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren karar. İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Finansbank, müşterilerine tek tek duyurdular. Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeni tedbirler alınıyor. Bankalar 81 ildeki tüm şubelerinde çalışma saatlerini değiştirdi.

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

AKBANK

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."