Akbank devreye aldı! Büyük fırsat! İkinci el araçlarda...

Akbank resmen duyurdu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir adım atıldı. Akbank yeni uygulamayı devreye aldı. İkinci el araç alım satımının gerçekleşmesi ve oluşabilecek risklerinin bertaraf edilmesini sağlayan uygulama müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

İkinci el araç alım satımında önemli adım Akbank 'tan geldi. Akbank, ikinci el araç satış işlemleri için yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Akbank'tan yapılan açıklamada, ikinci el araç satış işlemlerinde nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması, motorlu taşıt devir tescil işlemleri ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenle el değiştirmesini sağlamak amacıyla “Güvenli Ödeme Sistemi”ni hayata geçirildiği belirtildi.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürün ve uygulamalar sunan Akbank, şimdi de Güvenli Ödeme Sistemi ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Bu sistemde; noterden tescil işleminin yapılması ile birlikte aracın satış bedeli eş zamanlı olarak Akbank tarafından satıcı hesabına ödeniyor.

AKBANKTAN GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ

Güvenli Ödeme Sistemi’nde alıcı, tescil işlemi yapılmadan önce Akbank hesabına araç tutarını göndererek tutarın satıcı adına güvence altına alınmasını sağlıyor. Daha sonra noterde tescil işlemleri yapılarak satıcı hesabına para Akbank tarafından aktarılıyor. Böylelikle hem alıcı hem satıcı güvenli bir şekilde araç alım-satım işlemini tamamlamış oluyor.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA ÖDEMELER

Akbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz “Güvenli Ödeme Sistemi’nin sağladığı en büyük fayda, ikinci el araç alım satımının kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve oluşabilecek dolandırıcılık ve nakit taşıma risklerinin bertaraf edilmesini sağlamak olacak. Biz banka olarak bu hizmeti, Akbank müşterilerinin yanı sıra bankamız müşterisi olmayanların da akbank.com üzerinden kolayca yapabilmesini sağladık” dedi.

Güvenli Ödeme Sistemi işlemleri Akbank Şubelerinden ve www.akbank.com üzerinden, alıcı ve satıcının Akbank müşterisi olması gerekmeksizin gerçekleştirilebilecek.