Akasya Asıltürkmen'den itiraf: Keşke burnumu yaptırmasaydım

"SEN ONLARI BIRAKINCA ONLAR DA SENİ BIRAKIYORLAR"

Ekranlardan neden uzak kaldığını açıklayan Asıltürkmen, "Aslında 'iyi ki yumurtaları tek sepete koymamışım' diyorum her zaman. Dizilerde çok oynamıyorum, tercih etmiyorum ama çok güzel bir şey olursa tabii girerim. Sen onları bırakınca onlar da seni bırakıyorlar. ‘Neden yoksunuz?’ dediklerinde ben o çemberin içine girdiğimde biliyorum ki devam edecek. Girmeyince de onların aklına gelmiyorsun. Ama bu sene biraz daha televizyonla ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyorum” dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR BURNUM VARDI"

Ünlü oyuncu, Cem Özkök’ün “Hayatta keşke dediğiniz şeyler” sorusuna, "Keşke burnumu yaptırmasaydım çünkü çok güzel bir burnum vardı sadece bombe vardı ve ben küçük olduğum için onu sevmiyordum. Keşke onu yaptırmasaydım” yanıtını verdi.Asıltürkmen'in geçtiğimiz yıl yaptırdığı kaş ve göz kapağı kaldırma estetiği çok konuşulmuştu. Oyuncu, "Operasyon sonrası 'Çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım' dediniz.

Aynı zamanda 'Kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, özgüveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkışıyor' açıklamanız var. Estetiğin meraktan veya memnun olmamaktan yapıldığı ile ilgili genel düşüncenin aksine farklı bir bakış açısı değil mi?” sorusuna da cevapladı.