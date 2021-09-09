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Akaryakıtta yeni dönem! 1 Ocak itibarıyla...

09 Eylül 2021 Perşembe - 11:36 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 11:36

Akaryakıt bayileri ve dağıtıcı lisans sahipleri 1 Ocak'tan itibaren sadece Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yetkilendirilen otomasyon firmalarıyla çalışabilecek. Gerekli süreçleri zamanında tamamlamayan dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin faaliyeti durdurulacak.


Akaryakıt ile ilgili flaş açıklama! EPDK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bayi  denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişilerin  yetkilendirilmesinde aranacak idari, mali ve teknik koşullar ile otomasyon  şirketleri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin hak ve yükümlülükleri kurul kararıyla  belirlendi.
 
Bu kararla otomasyon firmalarının yeterli sayıda personelle en  kaliteli şekilde hizmet vermesi amaçlanırken, yetki belgesi bulunmayan ve ehil  olmayan otomasyon firmalarının piyasayı olumsuz etkileyecek faaliyetlerde  bulunmaları engellenecek.
 
Ayrıca mevzuata aykırı faaliyette bulunan otomasyon firmalarına bu  tarihten sonra idari para cezası uygulanabilecek.
 
Piyasada otomasyon sistemlerinin kurulması, bakım ve onarımı için  EPDK'den yetki almak üzere başvuruda bulunacak şirketlerde faaliyetlerin  sürekliliğini sağlayacak sayıda personel istihdamı, gerekli sayıda yetkili servis  ağı, faaliyete ilişkin kalite belgeleri, mali yeterliliği sağlayacak sermaye,  nakit ve cari oranlara sahip olma şartı aranırken, yetkili servislere de  yapılacak işin niteliğine göre gerekli koşullara sahip olma zorunluluğu  getirildi.
 
Otomasyon sistemi uygun olmayan bayilere akaryakıt ikmali  yapılamayacak
 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde,  düzenlemenin hem bayi faaliyetlerinin aksamaması hem de denetimlerin daha etkin  yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
 
Yaklaşık 52 dağıtıcı ve 13 bin bayilik lisansı sahibinin otomasyon  sistemlerine ilişkin süreci en kısa zamanda tamamlaması gerektiğini vurgulayan  Yılmaz, şunları kaydetti: "1 Ocak'tan itibaren akaryakıt sektöründe yeni bir dönem başlayacak.  Otomasyon sistemi piyasanın sağlıklı şekilde işleyişi için çok önemli. Gerek  dağıtıcı gerek bayilik lisansı sahipleri otomasyon konusunda beklediğimiz  adımları atmazsa faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabiliriz. Dağıtıcı lisansı  sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulması, bakım ve onarımı için kurumdan  yetki alan otomasyon şirketleri dışındaki firmalarla bu tarihten itibaren  çalışamayacak. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmadığı  veya kurduğu sistem düzenlemelerimize uygun olmayan bayilere akaryakıt ikmali  yapamayacak. Bu durumdan tüketicilerimizin de olumsuz etkilenmemesi için ilgili  sektör temsilcilerimizden gereken hassasiyeti göstermelerini ve üzerlerine düşeni  yapmalarını bekliyoruz."
 

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