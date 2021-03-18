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Akaryakıtta flaş tavan fiyat kararı! Resmen değişti

18 Mart 2021 Perşembe - 1:31 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 1:31

EPDK akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş indirim gerçekleşecek.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, akaryakıt fiyatlarında gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından olağanüstü kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındı.
 
2 AY GEÇERLİ OLACAK
 
Bu kapsamda, Türkiye'nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.
 
Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası'nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak.
 
Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.
 
İşte il il fiyat farkı tablosu: 
 

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