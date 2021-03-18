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Akaryakıtta flaş karar! Yürürlüğe girdi, indirim başladı

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 13:19 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 13:19

EPDK akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İndirim uygulaması başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat kararının ardından bazı illerde KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştiğini bildirdi.


EPDK akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması fiyatlara indirim olarak yansıyacak.
 
Tavan fiyat uygulamasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan  Yılmaz, piyasanın serbestliğine halel getirecek hiçbir davranışa izin  vermeyeceklerini vurguladı.
 
Yılmaz, bugün ortaya çıkan fiyatların akaryakıttaki "kar oyunlarının"  boyutunu ve tavan fiyat kararının haklılığını ispat ettiğini ifade ederek, "Biz  fiyatlarda ortalamada 17-20 kuruşluk indirim olacağını söylemiştik. Tavan fiyat  kararımızın ardından bazı illerimizde KDV dahil 35 ila 40 kuruşluk indirimler  oldu. Bu durum kararımızın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı. Ancak daha  yolun başındayız. Vatandaşlarımız özellikle bu süreçte internet sayfamızda ilan  ettiğimiz fiyatlara da bakarak istasyonlardaki fiyatlara biraz daha dikkat etsin.  Seçimini de yapılan indirime göre yapsın. Kalite zaten her yerde aynı." diye  konuştu.
 
 "Ucuz yakıt vergi kaçakçılığına teşvik eder" iddialarına sert tepki
 
Ucuz bayilerden akaryakıt almanın fatura kaçakçılığını teşvik ettiği  yönündeki iddialara sert tepki gösteren Yılmaz, şöyle devam etti:
 
 "İki bayi arasında 5-10-20 kuruş fark var ve ucuz satan bütün bayiler  vergi kaçırıyor ve devlet de buna göz yumuyor öyle mi? Bunu söyleyenlerin önce  akaryakıt fiyatlarının nasıl oluştuğunu, maliyetlerdeki farklılıkların nasıl  pompaya yansıtılabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Toplu satışlarda ve otomasyon  satışlarında indirim yapmak ne kadar doğalsa, pazarlık gücü olmayan istasyon  müşterisine indirim yapmak da o kadar doğal. Şunu da ifade etmem gerekir. Eğer  vergi kaçakçılığı yapan var ise bunun ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız da  zaten gereğini yapmaktadır. Kamunun denetimi hassas ve süreklidir. Akaryakıt  fiyatlarını belirleyen önemli maliyet unsurları bellidir. Yüksek kira maliyeti,  intifa ya da hava parası gibi giderleri kimse bireysel istasyon müşterilerinden  çıkarmamalıdır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, hangi bayii en uygun fiyata  satıyorsa güvenle o bayiden yakıtını alsın."
 
"Davalar tavrımızı etkilemez"
 
Yılmaz, sektör temsilcileriyle istişareye önem verdiklerini ve tavan  fiyat kararanının mahkemeye götürülmesinin bu konudaki tavırlarını  etkilemeyeceğini vurguladı.
 
Daha önce de tavan fiyat kararı aldıklarında dava açanlar olduğunu  aktaran Yılmaz, "Ama kurumumuz lehine sonuçlandı ve kesinleşti. Çünkü aldığımız  kararlar doğru ve hukuka uygundu. Bugün de doğru ve hukuka uygun. EPDK’nin bu  sene 20. kuruluş yıldönümü. 20 yıllık tecrübeye sahip bir kurum olarak adaletten,  hakkaniyetten, tüketici odaklı duruşumuzdan taviz vermeyiz."
 

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