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Akaryakıtta flaş gelişme! Bunu yapan yanar
Akaryakıt sektöründeki 8 milyar liralık vergi kaçağı için harekete geçildi. Sahte fatura düzenleyerek pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıran şirketler kapatılmaya başlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt sektöründe 8 milyar liraya yakın vergi kaçağına neden olan fatura oyununa el koydu. Sahte fatura düzenleyerek pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıran şirketler artık kapatılıyor.