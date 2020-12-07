Akaryakıt istasyonlarında dijital atak!

Verimlilik artışı sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek amacıyla akaryakıt markaları yeni projeleri devreye alıyor. Aytemiz, mobil uygulamasına entegre ettiği yeni ödeme sistemi ‘Vaay’ ile araç camları dahi açılmadan talep edilen yakıt miktarı pompaya iletilip, ödeme sonrası, fiş veya faturayı dijital olarak alma fırsatı sunuyor. Sistemin bir diğer avantajı ise dijital yakıt alışverişi tercih eden tüketicilerin yüzde 5’e varan indirimlerden yararlanabilmesi olacak. Türkiye genelinde tüm Aytemiz istasyonlarında geçerli olacak bu sistemde tüm kredi kartları kullanılabilecek.

Temassız ödeme 3 kat arttı



Mobil cihazların ve finansal teknolojilerin getirdiği nakitsiz ödeme kolaylığını, tüketiciler için fonksiyonel bir platformda sunduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık şunları kaydetti:



“Yeni ödeme sistemimiz ‘Vaay’ ile hijyeni, konforu ve ekonomiyi kodladık. Pandemi ve artan işlem hızı beklentisinin bileşkesi önümüzdeki dönemde de önemini artarak devam ettirecek. Bunun en çarpıcı örneği olarak 2020'nin ilk yarısında gerçekleşen temassız işlem adetlerinin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 563 milyona ulaşmasını gösterebiliriz. Aytemiz özelinde ise yılın ilk altı ayında müşterilerimizin ödeme tercihlerini incelediğimizde ister araçtan ödeme olsun ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz.”