Akaryakıt indirimi var mı? Akaryakıta indirim geldi mi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, otogaz fiyatlarında 13 kuruş fiyat artışı yapıldığını aktarılmıştı. 13 kuruşluk artışın 3 kuruşunun da Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağı bildirilmişti. Vatandaşlar akaryakıta indirim gelecek mi, sorusunu sorarken pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 21 kuruş indirim yapılması beklendiği iddia edildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası yaptığı açıklamada, 04 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. LPG Otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.’’ İfadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT İNDİRİMİ VAR MI?

Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da inişli-çıkışlı bir dönem yaşandı. Sektör kaynaklarının ortaya attığı iddiaya göre ise motorinde indirim yapılması bekleniyor. Pazartesi gecesi gerçekleşmesi beklenen 21 kuruşluk indirim sonrası İstanbul’daki motorin fiyatlarının 6,10 TL’den 5,89 TL’ye düşmesi bekleniyor. Ankara’da ise 6,15 TL olan motorinin litre fiyatının 5,94 TL’den satılması bekleniyor. İzmir’de de motorin fiyatının 6,18’den 5,97’ye inmesi bekleniyor.