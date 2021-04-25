Akaryakıt ile ilgili yeni düzenleme! Değişti

Eerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe vergi kaçırarak haksız kar ve kanuna karşı hile peşinde koşanlara yönelik önemli bir düzenlemeye gitti. Petrol piyasasında mevzuata aykırı olarak ÖTV’siz satışlardan veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı lisansı iptal edilenlere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek. Yapıln düzenlemenin, sektördeki şeffaflığı artıracağı gibi yeni yatırımcıların da önünü açması ifade ediliyor. Çünkü, sektörde haksız kar eden firmalar elenerek, yasalara uyan ve yeni faaliyete geçecek olanlara faaliyet imkanı tanınacak.

DETAYLARI AÇIKLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete ’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, mevzuata aykırı olarak ÖTV’siz satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

MADENİ YAĞ ÇİN DE DÜZENLEME

Ayrıca, yıllık baz yağ üretim kapasitesi 5 bin tonun üzerinde olan madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere, atık madeni yağdan üretilen baz yağın aynı tesiste madeni yağ üretiminde ham madde olarak kullanılması zorunlu hale getirildi.. Daha önce sadece kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen tüzel ve gerçek kişilere bu yönde bir yaptırım uygulanıyordu. Dağıtım şirketlerinin kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak üzere de bir madde düzenlendi. Herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunması yeterli olacak.

KURUMSALLAŞMAYI TEŞVİK EDECEK

İlgili yasaya göre bir akaryakıt firmasının en az 50 bayiinin bulunması ve yıllık satış rakamının da 60 bin ton olması gerekiyor. Sektördeki firmaların kurumsallaşmasını teşvik etmek, sektöre yatırım yapmalarını sağlamak için de bir düzenleme geldi. Buna göre, herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin depolama lisansı varsa 50 yerine 25 bayiinin bulunmasının yeterli olacağı belirtildi. Söz konusu yaptırım sektördeki, fatura oyunu ve benzeri kanun ihlallerini önlemeyi amaçlıyor. (Yeni Şafak)