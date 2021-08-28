28 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8710 -0.11
USD 8,3470 -0.48 ALTIN 488,200 1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akaryakıt ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayınlandı, EPDK duyurdu...

AA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 9:34 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 9:34

Ar-Ge ve test amaçlı, referans test yakıtı veya araç ilk dolum yakıtı olarak kullanılmak üzere, ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt türlerinin, taktik yakıtların, biyodizelin ve özel üretim akaryakıtlarının doğrudan temininde, belirli kurumların yıllık 500 litre ve altındaki talepleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Petrol Piyasası Daire Başkanlığının iznine tabi olacak.


EPDK'nin Ar-Ge, test ve ilk dolum amaçlı akaryakıt teminine ilişkin  kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ar-Ge ve test amaçlı, referans test yakıtı veya araç ilk  dolum yakıtı olarak kullanılmak üzere, ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt  türlerinin, taktik yakıtların, biyodizelin ve özel üretim akaryakıtlarının  doğrudan temini, savunma sanayi kapsamında faaliyet gösteren kamu şirketlerinin,  Savunma Sanayi Başkanlığı ile savunma sanayindeki projelerde sözleşme akdetmiş  olanların, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün, otomotiv üreticilerinin,  üniversite ve laboratuvarların miktar sınırı olmaksızın tüm talepleri ile  bunların dışında kalanların akaryakıt türünden yıllık 500 litre ve altındaki  talepleri Petrol Piyasası Daire Başkanlığının iznine tabi olacak.
 
   Bunların dışında kalanların bir akaryakıt türünden yıllık 500 litrenin  üzerindeki talepleri ise Kurulun iznine tabi olacak. Kurumca, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında akaryakıt  olarak belirlenen ürünlerle aynı GTİP numarasına sahip olan ancak üretim  aşamasında bir veya daha fazla özelliği belirli bir aralıkta olacak şekilde  hazırlanan özel üretim akaryakıtların temini ise rafinerici veya dağıtıcı lisansı  sahibinden yapılacak. Taktik yakıt temini, ihrakiye temini ve biyodizel temini kapsamındaki  izin talepleri kullanıcılar tarafından, özel üretim akaryakıtların temini  kapsamındaki izin talepleri ise ikmali gerçekleştirecek lisans sahipleri  tarafından EPDK'ye yapılacak.     Kullanıcılar temin ettikleri akaryakıtı hiçbir surette piyasa  faaliyetine konu etmemekle ve sadece başvurusunda beyan ettiği kapsamda  kullanmakla yükümlü olacak.
Öte yandan, EPDK, Resmi Gazete'de yer alan diğer kurul kararında  Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife  Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar'da değişikliğe gitti. Buna göre, üçüncü seviye planlı bakım giderleri için TEDAŞ tarafından  her yıl yayımlanan birim bedeller baz alınacak.
Tarife uygulama döneminin her bir yılı için geçerli olan düzeltme  işlemlerine esas birim bedeller, aynı uygulama dönemi için kabul edilen yatırım  harcamalarına esas birim bedellerin güncellenmesinde kullanılan değişim  katsayılarıyla ilgili yıl ortasına göre güncellenen birim bedellerinden yüzde 25  oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenecek.
 
  

ETİKETLER

Akaryakıt biyodizel araç dolum EPDK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.