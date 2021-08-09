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Akaryakıt ile ilgili flaş karar! Promosyon...

AA |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:37 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 12:37

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt piyasasında ile ilgili önemli bir karara imza attı. Akaryakıt piyasasında dağıtıcı lisansı sahipleri, promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, petrol ve LPG piyasalarında dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla 1000'de 1'lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerden talep edebilecek.
 
Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerden söz konusu sınır dahilinde bir bedel talep etmeleri durumunda, bayilerini her bir finansal promosyon için promosyonun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmek ve bayinin katılımı için yazılı iznini almak zorunda olacak.
 
 
Bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyari olacak.

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