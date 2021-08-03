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Akaryakıt ile ilgili flaş karar! Bugün başlıyor

AA |  03 Ağustos 2021 Salı - 9:18 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 9:24

Akaryakıt ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık tüzel kişiler yetkilendirilebilecek.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt bayi  denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişilerin yetkilendirilmesi hakkında kararı kabul etti. 
 
Konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı.
 
Karara göre, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve  onarımı için başvuruda bulunan tüzel kişilerin EPDK tarafından yetkilendirilmesi  ile yetkilendirilmiş kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar  belirlendi.
 
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede bayi denetim sisteminin  etkinliğinin artırılması amacıyla dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemi  EPDK tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla kurulacak.
 
Söz konusu karar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 7'nci maddesi  dayanak alınarak hazırlandı.
 
  
 
 

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