Akaryakıt ile ilgili flaş fiyat açıklaması!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarındaki haksız kâr artışına "dur" diyen ve gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir çalışmaya imza attı. EPDK, "Akaryakıt kalitesi her lisanslı bayide aynıdır, markayı değil ucuz olanı tercih edin" mesajı paylaştı.

"Akaryakıt alırken dikkat" konulu bir infografik hazırlayan EPDK , akaryakıt alırken dikkat edilmesi gerekenleri kamuoyu ile paylaştı. EPDK, "Akaryakıt kalitesi her lisanslı bayide aynıdır, markayı değil ucuz olanı tercih edin" mesajı paylaştı.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haksız kar artışıyla akaryakıt fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla eşel mobil sisteme geçildi. Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış söz konusu oluyor.

Rafineri fiyatlarındaki artışlar benzinde 15 Aralık 2020, motorinde ise 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÖTV'den karşılanıyor. Böylece, pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden beri herhangi bir artış olmaması gerekiyor.

Buna rağmen EPDK, eşel mobil sisteminin devrede olduğu bu dönemde bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin benzin ve motorin pompa satış fiyatlarında dövizdeki düşüşe rağmen makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti.

Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeler talep edilirken, EPDK ilk aşamada haksız kar artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı. (Milliyet)