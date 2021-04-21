21 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.333 -2.40 EURO 9,8610 0.94
USD 8,1860 0.97 ALTIN 472,430 1.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akaryakıt ile ilgili flaş düzenleme! Değişiyor

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 16:03 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 17:44

Akaryakıt sektöründe fatura oyunu ile vergi kaçırmaya son veren yasal düzenleme geliyor. Meclis'te kabul edildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi


Hükümet, akaryakıtta sahte fatura oyunu oynayarak vergi kaçıranlara büyük ceza getirecek düzenleme için düğmeye bastı. Sahte fatura düzenleyerek ve pompadan sahte faturada gösterdikleri akaryakıt miktarını yasal olmayan şekilde silenler, devletten milyarlarca lira vergi kaçırıyor.
 
 AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile AK Parti  milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul  edildi. 
 
Teklifle Vergi Usul Kanunu'nun fatura nizamına ilişkin maddesine  eklenen hükümle Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal veya hizmetin nevi, miktarı,  fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet  türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da  faturanın, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi  zorunluluğu getirmeye yetkili kılınıyor.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Petrol Piyasası Kanunu ile  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası  Kanununda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar  ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve  işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden;  yeni işe başlayanlarda 10 milyon lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100  milyon lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar  toplamının yüzde 1'ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür,  damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler  nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin  tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında  Kanun'un "teminat ve değerlendirmesi" maddesinde yer alan menkul mallar hariç  olmak üzere, anılan maddede sayılan türden teminat alma ve uygulamaya ilişkin  usul ve esasları belirlemede yetki verilecek.
 
Teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın  belirlenmesinde; mükelleflerin vergiye uyumları, faaliyet alanı, hukuki statüsü,  mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında  sahte veya içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde  olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve  mükellef grupları dikkate alınacak.
 
Bu zorunluluklara uymayanlara 25 bin liradan az ve 1 milyon liradan  fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde  3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme  kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım, yazılımı değiştiren, yetkilendirilmiş  olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre  elemanlarına, harici donanım, yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt  dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya  ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek;  gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına  alınmasını engelleyen, cihazdaki bilgileri değiştiren, silen, ödeme kaydedici  cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın  önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer  sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve  kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin  iletilmesini önleyen, bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine  sebebiyet verenler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
 
Bu suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespitinde, incelemenin  tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye  başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcılarınca, bu tespitlere ilişkin rapor  düzenlenecek, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum  cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. Kamu davası açılması için incelemenin  tamamlanması şartı aranmayacak.
 
Vadesi geçmiş borç olmayacak
 
Komisyonda kabul edilen önergeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan  vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçları da düzenleme kapsamına dahil  edildi.
 
Bu bağlamda Petrol Piyasası Kanunu'na göre, dağıtıcı, ihrakiye teslimi  ve bayilik lisansları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) belirlenen  diğer lisans türlerine ilişkin lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi  uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için SGK'ye vadesi geçmiş prim  ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü  Hakkında Kanun'un, "amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem  yapanların sorumlulukları" maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç bulunmaması  gerekecek.
 
Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler,  EPDK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'den temin edilecek. EPDK, buna  ilişkin usul ve esasları Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK'nin görüşünü alarak  belirleyecek.
 
Dağıtıcı lisansı sahibi, EPDK tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler  aracılığı ile denetim sistemini kuracak ve uygulayacak. Denetim sistemini kuracak  ve uygulayacak tüzel kişilerde aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile bu  tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini EPDK belirleyecek. Denetim sisteminin  kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden  lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler müştereken sorumlu  olacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.
 
Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, dağıtıcılar,  herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya  satamayacaklar. Bu hükmün yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022 olacak.
 
  
 

ETİKETLER

Akaryakıt Akaryakıt fiyat Akaryakıt düzenleme Akaryakıt kaçak Akaryakıt fatura
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.