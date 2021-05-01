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Akaryakıt ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 25...

AA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:01 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 14:12

Akaryakıt ile ilgili açıklama geldi. Yüzde 25 artış yaşandığı duyuruldu. Talep resmen patladı. Rekor kırıldı. Bayram dönemlerine benzer bir yükseliş olduğu bildirildi. Salgınla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma öncesinde herkes seyahate çıktı. Bu durum da akaryakıt satışlarında günlük bazda yüzde 25 artış getirdi.


Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin  satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, seyahatlerin  yoğunlaştığı bayram dönemleri gibi zamanlarda rekor kırıyor.
 
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük kapanma  öncesinde de akaryakıt satışlarında bayram dönemlerine benzer bir artış görüldü.
 
AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden  derlediği bilgilere göre, özellikle büyük şehirlerde yaşayan birçok vatandaşın bu  süreci memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek amacıyla seyahate  çıkmaları akaryakıt satışlarının ortalama yüzde 25 artmasına neden oldu.
 
Buna göre, 28 Nisan'da (Çarşamba) yoğunlaşan seyahatler sebebiyle  motorin satışları 73,5 milyon, benzin satışları ise yaklaşık 12 milyon litreye  ulaştı.
 
Tam kapanmanın başlamasından bir gün önceki 29 Nisan'da (Perşembe) ise  76,5 milyon litre motorin satışı gerçekleştirildi. Benzin satışları ise 13,6  milyon litre olarak kayıtlara geçti.
 
Böylece, bir günde satılan akaryakıt miktarı  90 milyon litreyi aştı.
 
Türkiye'de daha önce geçen Kurban Bayramı'nda akaryakıt satışlarında  91,8 milyon litreyle günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşılmıştı.
 

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