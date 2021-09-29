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Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geldi, ÖTV ve...

29 Eylül 2021 Çarşamba - 17:51 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 17:51

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması. Fiyatlara zam geldi. EPGİS, benzin fiyatlarında 29 kuruş artış gerçekleştiğini açıkladı.


Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam geldi. Yapılan zam, ÖTV’den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. Uzmanlar, benzin fiyatları üzerindeki fiyat artışının dolar kurunun yükselmesinden kaynaklı olduğu belirtiliyor.
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın Twitter hesabından yaptığı açıklama: “Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.” denildi.
 

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