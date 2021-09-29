Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geldi, ÖTV ve...

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 29 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.