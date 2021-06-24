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Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Bir zam daha, bu kez...

24 Haziran 2021 Perşembe - 18:20 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 18:20

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması. Fiyatlara zam geldi. EPGİS, benzin fiyatlarında 24 kuruş artış gerçekleştiğini açıkladı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre benzin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litresine yapılacak olan 24 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak.
 
EPGİS '“25 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 24 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.” açıklamasında bulundu.
 

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