Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Zam geldi, ÖTV...

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması. Fiyatlara zam geldi. EPGİS, motorin fiyatlarında 22 kuruş artış gerçekleştiğini açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre motorin fiyatlarına zam geldi. Motorinin litresine yapılacak olan 22 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS '“24 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 22 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.” açıklamasında bulundu.