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Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Bir zam daha geldi

01 Temmuz 2021 Perşembe - 18:11 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 18:11

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması. Fiyatlara zam geldi. Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 39 kuruş zamlı olacak.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 39 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.
 
Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

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