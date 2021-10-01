Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Zam geldi, değişiyor...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Zam geldi, EPGİS duyurdu. Yarından itibaren geçerli olacak. EPGİS'in yaptığı son dakika açıklamasına göre, LPG oto gazın litre satış fiyatına yarından itibaren 71 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatına da geçtiğimiz günlerde 29 kuruş zam gelmiş ancak yapılan zam, ÖTV’den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımamıştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu geceden itibaren LPG oto gazın litre fiyatında 71 kuruşluk fiyat artışı yapılacak.

İşte EPGİS'in açıklaması:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. "

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 1, 2021

Benzinin litre fiyatına da geçtiğimiz günlerde 29 kuruş zam gelmiş ancak yapılan zam, ÖTV’den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımamıştı.