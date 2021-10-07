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Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Zam geldi, benzin ve motorin...

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 17:58 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 17:58

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Zam geldi, EPGİS duyurdu. Yarından itibaren geçerli olacak. Motorin ve benzine zam. Motorin zammı pompa fiyatına ortalama 23 kuruş olarak yansıyacak. Benzine gelen 26 kuruş zammın tamamı eşel mobil sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımayacak


Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak  üzere 35, benzinin litre fiyatına ise 26 kuruş zam geldi. 
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)  alınan bilgiye göre, motorin zammı pompa fiyatına ortalama 23 kuruş olarak  yansıyacak. Kalan 12 kuruşluk kısım ise devrede olan eşel mobil sistemi gereği  ÖTV gelirinden karşılanacak. Benzine gelen 26 kuruş zammın tamamı ise eşel mobil  sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımayacak.
 
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,35 liradan satılan motorinin litre  fiyatı 7,58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,29 liradan 7,52 liraya,  İzmir'de 7,37 liradan 7,60 liraya çıkacak.
 
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım  firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve  kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
 
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol  fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt  içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye  zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
 
  
 

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