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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! 44 kuruş...

25 Ekim 2021 Pazartesi - 10:35 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 10:35

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.


 
Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.
 
Benzinin litre fiyatında 44 kuruş zam yapılması beklendiği bildirildi.  Uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olan zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.
 
Son zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselecek. Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.
 
 

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