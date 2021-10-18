Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor, yarın başlıyor, pompaya yansıyacak

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yarından itibaren fiyat artışı görülecek. Akaryakıta zam geliyor. Zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak.

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği duyuruldu. EPGİS'ten yapılan açıklamada zamlı fiyatların yarından itibaren pompaya yansıyacağı bildirildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şöyle denildi;

19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 23 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.