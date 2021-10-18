18 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 0.58 EURO 10,8210 0.70
USD 9,3130 0.56 ALTIN 530,010 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Ekonomi Haberleri »
  • Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor, yarın başlıyor, pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor, yarın başlıyor, pompaya yansıyacak

18 Ekim 2021 Pazartesi - 16:39 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 16:52

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yarından itibaren fiyat artışı görülecek. Akaryakıta zam geliyor. Zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak.


Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği duyuruldu. EPGİS'ten yapılan açıklamada zamlı fiyatların yarından itibaren pompaya yansıyacağı bildirildi. 

 EPGİS'ten yapılan açıklamada şöyle denildi;

19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 23 KRŞ/LT
 
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

ETİKETLER

benzin motorin akaryakıt zam araba EPGİS
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.