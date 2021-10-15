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Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam geldi, motorin ve benzin...

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 17:55 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 17:55

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Zam geldi. Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Fiyatlar değişiyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)  alınan bilgiye göre, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak  yansıyacak. Kalan 23 kuruşluk kısım ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV  gelirinden karşılanacak.
 
Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına  yansıyacak.
 
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,85 liradan satılan benzinin litre  fiyatı 7,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,79 liradan 7,93 liraya,  İzmir'de 7,87 liradan 8,01 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 7,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı  7,99 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,52 liradan 7,93 liraya,  İzmir'de 7,60 liradan 8,01 liraya çıkacak.
 
 Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım  firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve  kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
 
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol  fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt  içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye  zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
 

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