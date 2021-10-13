Akaryakıt fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Zam geldi, pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Zam geldi. Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Fiyatlar değişiyor. ÖTV marjı sona erdi. Tüketici zamlı fiyatlardan etkilenecek. Akaryakıt fiyatında enflasyonun etkilerinin azaltılması hedefiyle pompa fiyatına yansımayan zamların artık tüketiciye de yansıyacağı ifade edildi. Uygulanan eşel mobil sistemin sona ermesiyle litre başına 2.5-3 lira pompa fiyatına yansıyacak.

Akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak. Akaryakıtta son dönem uygulanan eşel mobil sistemi ile maliyetlerden kaynaklanan fiyat artışının tüketiciye yansımaması için kur ve petrol fiyat artışları ÖTV’den karşılanıyor. Son zamanlarda yaşanan aşırı artışlar sonucunda LPG ve motorinde ÖTV sıfıra kadar inerken, benzinde halen küçük bir marj bulunuyor. Yani bundan sonraki fiyat artışları direk tüketiciye yansıyacak.

Haziran’dan bu yana benzinde geçtiğimiz perşembe gününe kadar toplam 8 kez fiyat artışı, 3 kez fiyat indirimi oldu. Bu fiyat artışları ve indirimleri pompa fiyatlarına yansımadı.

Kur ve petrol fiyatındaki artış devam ederse, undan sonra her artış pompa fiyatına yansıyacak. Bu konuda vergialgi.net’te bir makale yayınlayan Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, Dünya gazetesine yaptığı açıklamada, sistemin şu ana kadar akaryakıt kaynaklı enflasyonun önlendiğini söyledi.

Eşel mobil sistemden vaz geçilmesi halinde verginin fiyata eklenerek litre başına 2.5-3 lira arasında zammın otomatik olarak pompa fiyatına yansıtılacağı anlamına geldiğini bildirdi.