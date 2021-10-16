Akaryakıt fiyatları 16 Ekim! Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP akaryakıt/benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel zamlı akaryakıt fiyatlar…

Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar? sorgulaması benzin ve motorinde yaşanan zam sonrası gündem oldu. Araç sahipleri benzin ve motorinde yaşanan zammın pompaya nasıl yansıdığını merak ediliyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne olacak?İşte Güncel zamlı benzin ve akaryakıt fiyatları…

Güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili sorgulama başladı. Araç sahipleri Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Sorusuna yanıt arıyor. Pompaya yansıyacak zam miktarını araştırılıyor. İşte zamlı akaryakıt güncel fiyat listesi…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: OPET, TOTAL, PETROL OFİSİ, SHELL, BP BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamların pompa fiyatına dün gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu.

EPGİS ayrıca benzinin litre fiyatında 23 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın eşel mobil sistemi kapsamından ÖTV'den karşılandığını ve pompa fiyatına yansımayacağını bildirdi. Böylece benzinde de motorinde olduğu gibi ÖTV sıfırlanmış oldu. Bundan sonra her türlü fiyat artışı pompa fiyatına zam olarak yansıyacak. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 7.53'ten 7.94 liraya, Ankara'da 7.61'den 8.02 liraya, İzmir'de 7.62'den 8.03 liraya yükselecek. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul'da 7.78'den 7.95'e, Ankara'da 7.84'ten 8.01'e, İzmir'de 7.85'ten 8.02 liraya yükselecek