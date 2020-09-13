13 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.33 EURO 8,8630 0.65
USD 7,4770 0.37 ALTIN 466,870 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akar ve TSK komuta kademesinden "sürpriz" KKTC ziyareti

AA |  13 Eylül 2020 Pazar - 18:40 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 18:40

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi.


Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile  Antalya'nın Kaş ilçesindeki temaslarını tamamlamasının ardından Lefkoşa'ya  geçti. 
 
Bakan Akar ve komutanlar,  KKTC'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı  Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü"  faaliyetlerini takip edecek. 
 
Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş  birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere birleşik, müşterek ve fiili  olarak icra ediliyor.
 

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.