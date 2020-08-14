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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 13:13 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 13:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı  Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden  askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve  denetlemelerde bulunuyor. 
 
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma  Komutanlığına geldi.
 
Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla  oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer  komutanlar tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden  askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve  denetlemelerde bulunuyor.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK komuta kademesi Oruç Reis
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