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Orgeneral Akar: Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek

22 Ocak 2018 Pazartesi - 18:44 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 19:44

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin harekatına ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek." dedi


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri  Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal  ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde  Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından söz konusu denetleme ve incelemelere  ilişkin görüntüler paylaşıldı.
 
Buna göre, Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında Hatay Serinyol'da  bulunan Harekat Merkezi'nde harekata yönelik direktifler vererek, değerlendirme  yaptı. "Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin  hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada  bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız." ifadesini kullanan Orgeneral Akar, en son  terörist bölgede etkisiz hale getirilinceye kadar bu harekatın devam edeceğini  vurguladı.
 
Orgeneral Akar, şunları kaydetti:
 
"Karşımızda sadece PKK, YPG yok. Aynı zamanda DEAŞ var. Bizim burada  yaptığımız şey, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak değil aynı zamanda  gerçekten bunların baskı ve zulmü altında inleyen Afrin'deki dost ve kardeş  halkın da rahata ve huzura ulaşmasına gayret gösteriyoruz.
 
Buradaki DEAŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer  ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz. Bu  vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın  sağlanması.
 
Hiçbir şekilde hiçbir sivilin hiçbir masum insanın canına, malına  zarar gelmemesi için hem planlama hem de uygulama safhasında büyük bir dikkat ve  hassasiyetle uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Bu Suriye ile ilgili konularda zaman  zaman konuşuluyor, görüşülüyor. Onu da bilmek ve tekrarlamak lazım. Bizim hiçbir  şekilde istilacı bir tutumuz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, Irak'ın  toprak bütünlüğüne olduğu gibi son derece saygılıyız. Hepinize kolaylıklar,  hayırlı, başarılı görevler diliyorum."
 
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, tüm harekat merkezlerinde  olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da teknolojik imkanlar en üst seviyede  kullanılıyor. Harekat merkezlerinde Afganistan'dan başlayarak, Brüksel’de yer  alan NATO karargahına kadar Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dahil  yurt içinde ve dışında 91 ayrı nokta ile bir düğmeye basılarak sesli, görsel ve  veri olarak iletişim sağlanıyor.
 
Ayrıca koordinasyon toplantıları bu teknolojik imkan ve kabiliyetten  istifade ile video telekonferans şeklinde icra ediliyor.
 

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Orgeneral Akar Hulusi Akar Afrin harekatı
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