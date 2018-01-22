Orgeneral Akar: Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından söz konusu denetleme ve incelemelere ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Buna göre, Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında Hatay Serinyol'da bulunan Harekat Merkezi'nde harekata yönelik direktifler vererek, değerlendirme yaptı. "Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız." ifadesini kullanan Orgeneral Akar, en son terörist bölgede etkisiz hale getirilinceye kadar bu harekatın devam edeceğini vurguladı.

Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Karşımızda sadece PKK , YPG yok. Aynı zamanda DEAŞ var. Bizim burada yaptığımız şey, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak değil aynı zamanda gerçekten bunların baskı ve zulmü altında inleyen Afrin'deki dost ve kardeş halkın da rahata ve huzura ulaşmasına gayret gösteriyoruz.

Buradaki DEAŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz. Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması.

Hiçbir şekilde hiçbir sivilin hiçbir masum insanın canına, malına zarar gelmemesi için hem planlama hem de uygulama safhasında büyük bir dikkat ve hassasiyetle uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Bu Suriye ile ilgili konularda zaman zaman konuşuluyor, görüşülüyor. Onu da bilmek ve tekrarlamak lazım. Bizim hiçbir şekilde istilacı bir tutumuz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, Irak 'ın toprak bütünlüğüne olduğu gibi son derece saygılıyız. Hepinize kolaylıklar, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."

KKTC, Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, tüm harekat merkezlerinde olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da teknolojik imkanlar en üst seviyede kullanılıyor. Harekat merkezlerinde Afganistan 'dan başlayarak, Brüksel’de yer alan NATO karargahına kadar Bosna Hersek, Kosova Somali ve Katar dahil yurt içinde ve dışında 91 ayrı nokta ile bir düğmeye basılarak sesli, görsel ve veri olarak iletişim sağlanıyor.